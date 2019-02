Gama apreende 3 mil litros de óleo diesel no Milton Santos

A Gama (Guarda Municipal de Americana) apreendeu cerca de 3 mil litros de óleo diesel no Assentamento Milton Santos, na Estrada Ivo Macris, que liga Americana a Paulínia. O flagrante ocorreu na noite da última sexta-feira (15), depois que uma patrulha da corporação avistou um caminhão-tanque entrando num local suspeito de revenda irregular de combustível.

Foto: Gama / Divulgação

Os patrulheiros abordaram o motorista do caminhão por volta das 20h. Ele admitiu que foi até o local comprar óleo diesel, já que o valor praticado na revenda irregular era menor do que nos demais estabelecimentos. A Gama também abordou um dos funcionários pela revenda clandestina.

Ele não apresentou nenhum documento que permitisse que o local pudesse armazenar o combustível ou mesmo que permitisse a venda do produto.

No total, dois funcionários, além do motorista do caminhão, foram detidos e levados à CPJ (Central da Polícia Judiciária) para prestarem depoimento. O proprietário da revenda clandestina não compareceu à solicitação da polícia.

A perícia foi acionada e os três detidos foram liberados após a elaboração do boletim de ocorrência. A Gama ainda constatou crime ambiental no local, devido ao derramamento frequente de combustível no solo.

Desmanche

Também no Assentamento Milton Santos, na Rua do Mico Leão, a Gama flagrou, mais uma vez na sexta-feira, o que seria um desmanche de veículos. Depois de uma denúncia anônima, os patrulheiros encontraram um Vectra sem placas e um Gol sem os quatro pneus.

Um barraco próximo estava aberto e com diversas peças de veículos. Os objetos foram apreendidos e apresentados na CPJ de Americana.