Gama apreende 2,7 mil microtubos de cocaína no Parque da Liberdade

Um homem de 31 anos foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas, no Parque da Liberdade, em Americana, na manhã desta quarta-feira (10). Ele foi surpreendido com uma mochila contendo 2,7 mil microtubos de cocaína, pesando cerca de 1,5kg, além de mais 150 gramas de pasta-base da mesma droga, durante abordagem da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Droga foi apreendida pela Gama nesta quarta-feira – Foto: Gama / Divulgação

Segundo os agentes, por volta das 12h, uma equipe fazia patrulhamento na Rua Estrela do Norte e avistou um homem carregando uma mochila. Ele já era conhecido dos guardas pela atuação no tráfico de drogas na favela do Zincão.

Ao perceber a aproximação dos guardas, o suspeito arremessou a mochila em uma escola e correu, mas foi alcançado. Ele teria confessado que entregaria a droga no assentamento. A mochila com o entorpecente foi recuperada e apreendida.

O suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi autuado em flagrante sob acusação de tráfico de drogas.