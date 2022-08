Gama apreende 227 porções de entorpecentes no Jardim São Roque

Dois menores foram pegos com 29 porções de maconha, 69 microtubos de cocaína e 129 pedras de crack

A Gama (Guarda Municipal de Americana) apreendeu neste domingo (14), 227 porções de drogas entre maconha, cocaína e crack. Dois adolescentes que estavam com as drogas foram apreendidos, mas liberados após prestarem depoimentos.

As drogas foram encontradas com os adolescentes e também em uma área verde da Rua Tocantins – Foto: Divulgação – Gama

Segundo informações da corporação, os guardas receberam uma denúncia anônima informando que dois adolescentes estariam traficando em um bar da Rua Solimões e, posteriormente, guardavam os entorpecentes em uma área de mata, ao fim da Rua Tocantins, no Jardim São Roque.

Os patrulheiros se dirigiram ao local e lá encontraram os suspeitos. Com eles e na área verde, com o apoio do canil, os patrulheiros localizaram 29 porções de maconha, 69 microtubos de cocaína e 129 pedras de crack.

Os menores foral conduzidos à delegacia de Americana e após prestarem depoimentos, foram liberados às mães. Os entorpecentes foram apreendidos.