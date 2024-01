Bebidas estavam dentro de um barraco - Foto: Gama/Divulgação

A Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Gama (Guarda Municipal de Americana) apreendeu 200 litros de uísque falsificado no assentamento Milton Santos, no fim da tarde desta sexta-feira (5). No mesmo local, os guardas também encontraram 400 garrafas vazias. Até o momento, ninguém foi preso.

Durante patrulhamento pela região, a equipe da Romu viu um adolescente na Rua do Macaco. Ao perceber a presença dos guardas, o jovem de 14 anos tentou fugir, mas foi abordado.

Em busca pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado. No entanto, a cadela Hanna, que acompanhava a equipe, localizou um kit contendo 28 porções de maconha próximo ao adolescente.

O jovem informou aos guardas sobre a existência de um barraco utilizado como destilaria e envasadora de bebidas alcoólicas falsificadas. A equipe se deslocou até o local indicado, onde pôde constatar a atividade ilícita, mas não havia ninguém no barraco.

Todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado à delegacia para registro da ocorrência. Tanto as bebidas falsificadas quanto as drogas apreendidas foram incluídas no registro. O menor foi ouvido e liberado.