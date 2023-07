Gama apreende 19 mil metros de linha chilena em Americana

Comerciante admitiu que sabia da proibição e que comprava as linhas em São Paulo; multa é de R$ 2,4 mil

Carretéis de linha chilena foram apreendidos pela Gama - Foto: Gama/Divulgação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) apreendeu, nesta quarta-feira (26), cerca de 19,3 mil metros de linha chilena, usada em pipas, em um comércio no Jardim da Mata. Um homem de 45 anos, funcionário público municipal, foi detido e liberado. Ele foi multado em R$ 2.480,62.

A linha chilena tem um poder de corte maior do que o próprio cerol e é vista como um risco para motociclistas e pedestres. A venda dela é proibida por leis municipal e estadual.

Segundo informações da Gama, o comércio no Jardim da Mata foi alvo de denúncia. No local, os patrulheiros flagraram uma possível venda de linha cortante. Os carreteis eram vendidos por valores entre R$ 3 e R$ 80, a depender do comprimento.

Questionado pelos guardas, o responsável pelo local disse saber da proibição e admitiu que compra os carretéis em São Paulo e os revende em Americana, inclusive com serviço de entrega. Os dois filhos do homem, menores de idade, trabalham com ele, segundo a Gama. O estabelecimento, que fica em uma casa, também não tinha alvará de funcionamento.

Neste mês, o uso de linhas cortantes deixou um homem ferido e matou outro. Em Americana, um motociclista de 54 anos levou 40 pontos no rosto após ser atingido por uma linha de pipa na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Já em Sumaré, outro motociclista também foi atingido por uma linha, mas não resistiu. Cremildo Aparecido Ferraz, de 52 anos, teve o pescoço cortado por uma linha com cerol no bairro Residencial Guaíra.