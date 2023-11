Gama apreende 132 porções de crack, cocaína e maconha no São Roque

A Gama (Guarda Municipal de Americana), apreendeu na manhã desta quarta-feira (15), 132 unidades de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, no Jardim São Roque, em Americana. Ninguém foi preso.

Droga estava escondida em uma sacola no telhado de uma casa da Rua Solimões – Foto: Divulgação_Gama

De acordo com a corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 11h30, foram informados por um munícipe sobre um homem que estaria traficando drogas em uma tabacaria, na Rua Solimões.

Ele afirmou ainda que o suspeito escondia as drogas no telhado de uma casa da mesma rua.

Os guardas então foram ao endereço da denúncia e lá encontraram o suspeito. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, no telhado indicado pela testemunha, eles acharam uma sacola com 10 pedras de crack, 41 porções de maconha e 81 microtubos de cocaína. O homem negou que as 132 unidades de drogas fossem de sua propriedade.

Todos os entorpecentes foram apreendidos e o suspeito de tráfico não ficou preso. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.