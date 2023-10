Gama apreende 123 porções de drogas com adolescente na Vila Bertini

A Gama (Guarda Municipal de Americana), apreendeu 123 porções de entorpecentes na casa de um adolescente, na Vila Bertini, em Americana, na tarde desta terça-feira (3).

Drogas foram apreendidas e adolescente foi liberado à mãe – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com a corporação, os GMs foram informados de que um adolescente estaria traficando drogas que ele as guardava na casa onde mora, na Rua João Damiani. Com essas informações, por volta de 16h, os guardas foram ao endereço.

Com o suspeito nada de ilícito foi encontrado, entretanto, na residência, os guardas localizaram 90 porções de crack e 33 de maconha, além de R$ 341,00 proveniente da venda de drogas.

Levado ao plantão policial, os entorpecentes foram apreendidos e o adolescente liberado à mãe.