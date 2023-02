Gama aposta em tecnologia para coibir furtos em patrimônios públicos

A aposta da Gama (Guarda Municipal de Americana) contra os furtos nos patrimônios públicos de Americana está na tecnologia. Segundo o comandante Marco Aurélio da Silva, a intenção é instalar câmeras e alarmes em todos os espaços até o fim de 2024, quando termina o mandato do prefeito Chico Sardelli (PV).

Nesta quarta-feira, em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), ele afirmou que existem ao menos 300 patrimônios públicos na cidade e que o efetivo da Guarda não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

Marco Aurélio citou que a corporação tem 305 guardas atualmente. “Se a gente contar que são 24 horas no local, eu teria de ter quatro vezes esse efetivo só para estar nesses locais, sem contar o restante da cidade. E ainda iria faltar, porque teria férias, folga”, disse.

A Gama, então, precisa estabelecer prioridades. De acordo com o comandante, a Guarda realiza estudos para identificar os índices criminais, realiza um mapeamento e foca suas forças nos locais que demandam maior atenção. “Nós estamos desempenhando trabalhos setorizados, operações pontuais”, apontou.

Porém, com o alarme e as câmeras, a corporação consegue monitorar pontos onde não há viaturas. O sistema já existe em “vários” patrimônios, mas a Gama tem projeto pronto para estendê-lo a todos os espaços, informou Marco Aurélio. Porém, ainda falta viabilizar recursos.

“A ideia é conseguir chegar num ponto que a gente tenha todos os espaços monitorados, com sistema de alarme e câmera. Com isso, a gente faz o sistema trabalhar para a gente”, declarou.

Com o sistema implantado em todos os equipamentos públicos, a corporação seria avisada sempre que houvesse uma invasão.

A Gama também conta com a Muralha Digital, sistema de videomonitoramento que fiscaliza as entradas da cidade. Segundo Marco Aurélio, as câmeras já cobrem quase 50% do município. A meta principal é ter todos os acessos monitorados até o final do próximo ano.