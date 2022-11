Gama adquire novos fuzis para combate à criminalidade em Americana

As novas armas devem chegar à autarquia dentro de 90 dias e tiveram custo total de quase R$ 90 mil

A Gama (Guarda Municipal de Americana) anunciou nesta quinta-feira (17) a compra de seis fuzis do tipo Fuzil T4, da marca Taurus, no valor total de R$ 89.989,44. As armas devem chegar à corporação em até 90 dias.

Fuzil T4 Taurus – Foto: Taurus Armas / Divulgação

Segundo o diretor-comandante da autarquia, Marco Aurélio Silva, o novo armamento melhora as condições de trabalho dos patrulheiros.

“Com isso, poderemos melhorar tanto a proteção da população em geral como a segurança do Guarda Municipal, profissional que deixa sua própria família em casa para se dedicar à preservação dos bens, serviços e instalações municipais”, destacou.

Além dos novos fuzis, a corporação já recebeu neste ano seis motocicletas Trail 300 cilindradas, 305 cinturões táticos com acessórios em polímero e mais 35 dispositivos elétricos incapacitantes (Spark).