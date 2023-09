Gama Adestra bate recorde e atrai 170 tutores na 1ª aula

Objetivo da iniciativa é promover a integração da corporação com a comunidade - Foto: Marlon de Oliveira_Divulgação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) iniciou as atividades do 4º Gama Adestra, no último sábado (23), e bateu o recorde de inscrições com a participação de 170 tutores de cães na aula inicial do programa. A estimativa era a abertura de 50 vagas.

O objetivo da iniciativa é promover a integração da corporação com a comunidade, cujo interesse é o bem-estar dos animais.

“O projeto conta com material sobre saúde, alimentação, o tratamento que deve ser destinado ao cachorro, melhores condições de vida e o relacionamento com outros animais”, explica o comandante da autarquia, Marco Aurélio da Silva.

O programa tem mais cinco aulas, sempre aos sábados, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), das 9 às 11 horas. Para participar, os animais precisam passar por exames veterinários, custeados pelos próprios tutores.