Gama abrirá sindicância para apurar divergências em acusação de agressão

Vereador nega que tenha agredido mulher e diz que problema começou por conta do uso de linha com produtos cortantes

A Gama (Guarda Municipal de Americana) vai abrir uma sindicância para apurar divergências na acusação de uma mulher que teria sido agredida pelo vereador Juninho Dias (MDB), no último sábado, durante um evento comunitário no Zanaga.

A corporação esteve na casa da mulher, acompanhada do parlamentar, na tentativa de localizar o celular dele que teria sido furtado na confusão. A Gama afirma que tem uma autorização por escrito da moradora permitindo a entrada, mas ela teria relatado versão diferente à Polícia Civil. Ela deve ser ouvida novamente pela Gama.

Por sua vez, a delegada Sandra Aparecida Santarosa afirmou que o caso será apurado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). “Todas as diligências estão sendo realizadas e continuaremos a apuração. A menos que a Delegacia Seccional avoque o inquérito”, relatou.

Já a Procuradoria Especial da Mulher, da Câmara de Americana, divulgou nota assinada pelas vereadoras Professora Juliana (PT), Nathália Camargo (Avante) e Leonora Périco (PDT) de repúdio à violência contra as mulheres.

“Estamos acompanhando os desdobramentos junto aos órgãos competentes e responsáveis pela apuração dos fatos. Seguiremos trabalhando para combater a discriminação e a violência contra as mulheres”, cita o documento.

A câmara informou que adotará fielmente o disposto na Lei Orgânica e no Regimento Interno. “Como ente público, esta Casa Legislativa repudia qualquer tipo de violência e segue cumprindo a legislação, reservando-se no momento a acompanhar o caso e aguardar seus desdobramentos, visto que não foi notificada oficialmente.”

Situação. De acordo com o registro do caso, a vítima, uma mulher de 32 anos, estava no “Festival da Pipa”, no Zanaga, junto do namorado e de seus três filhos, uma adolescente e duas crianças, quando um fotógrafo tirou uma foto de sua família.

Segundo o boletim, ela não gostou da situação e reclamou. O fotógrafo teria ouvido e procurou o vereador para comentar o ocorrido.

Minutos depois, ela alega ter sido expulsa do local por Juninho e, quando ia embora, seguida e agredida pelo vereador com socos, precisando de atendimento médico.

Depois disso, o parlamentar foi até a sua casa com a Gama, e, segundo ela, fez buscas sem a sua autorização à procura de um celular que teria sido furtado. A reportagem tentou entrar em contato com a mulher, mas ela não atendeu.

NOTA. A assessoria de Juninho Dias informou que ele não se manifestaria sobre o caso, mas emitiu nota alegando que o problema começou por conta do uso de linha com produtos cortantes pela família da mulher, o que era proibido no evento promovido pelo Instituto Jr. Dias.

Ele diz que a mulher proferiu ofensas ao ser repreendida. Juninho negou as agressões e afirmou que a mulher teria puxado os cabelos de uma voluntária do evento que estava de costas, que então desferiu uma cotovelada para se desvencilhar, causando os ferimentos apontados.

Sobre a acusação de furto de celular, Juninho alega que foi até a casa da mulher acompanhado de outras pessoas, que afirmaram ter visto a mesma com o aparelho, além de a localização do equipamento apontar para as proximidades do local.