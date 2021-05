Galhos em calçada do Ciep do São Vito impedem passagem

Galhos estão na calçada do Ciep há mais de um mês, mas ainda não foram retirados do local

Galhos deixados na calçada do Ciep Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti, na Rua Roviglio Bertine, no São Vito, em Americana, são alvo de reclamações da vizinhança.

A gerente Regiane Muterle, de 37 anos, moradora da região, diz que a poda das árvores foi realizada há mais de um mês, mas até agora os galhos não foram retirados.

Galhos estão na calçada do Ciep há mais de um mês, mas ainda não foram retirados do local – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Regiane relatou que “a calçada não dá nem para passar, e agora o pessoal está descartando lixo e entulho”. Ela acredita que os materiais largados podem influenciar a vizinhança a fazer o descarte inadequado.

Os moradores procuraram a direção da escola recentemente para pedir pela retirada dos galhos, que estão atraindo bichos. Esta situação oferece perigo para os pedestres que precisam desviar pela rua, mas eles foram informados que a limpeza só seria feita quando as aulas retornarem.

Questionada, a Prefeitura de Americana não informou de quem é a responsabilidade pela limpeza e se há previsão para o serviço ser realizado.

