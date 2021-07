Gaema cobra projetos de indústrias cotistas da ETE Carioba

O promotor de Justiça, Ivan Carneiro Castanheiro, integrante do Núcleo PCJ-Piracicaba do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (Gaema), solicitou à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) o nome das empresas cotistas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba, bem como o projeto apresentado por elas para tratamento de esgoto.

Nesta sexta-feira (23), o LIBERAL entrou em contato com a companhia para saber quais das 38 indústrias cotistas da ETE haviam apresentado o projeto individual e se era possível a reportagem ter acesso aos documentos.

Em resposta, a Cetesb informou que o “Ministério Público do Gaema – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – Núcleo PCJ Piracicaba fez esta mesma solicitação de informações à agência ambiental de Americana, que responderá ao órgão até o dia 4 de agosto”. Segundo a companhia, só a partir desta data, eles poderão atender também a solicitação da reportagem.

Em matéria publicada pelo LIBERAL no começo de julho, a Cetesb informou que cobrou das empresas, no primeiro trimestre, um projeto próprio de tratamento de esgoto. Segundo a agência, algumas indústrias apresentaram projetos e eles estão sob análise.

Contudo, as que não apresentaram tiveram o pedido de Renovação de Licença de Operação arquivado. Isso significa que a Cetesb se manifestou definitivamente sobre o assunto e o aval para funcionamento concedido no final do ano passado deixou de existir.

O impasse é resultado de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre a Prefeitura de Americana e o Ministério Público para adequação da ETE Carioba, ampliando a eficiência de 50% para 85%.