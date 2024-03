Gaeco aponta movimentação de R$ 33 milhões entre empresário de Americana e líder de organização criminosa

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) informou ter identificado movimentações de R$ 33,8 milhões entre um empresário de Americana, que foi alvo de operação nesta terça-feira (19), e um homem apontado como líder de uma organização criminosa.

Operação foi realizada na manhã desta terça-feira – Foto: Ministério Público/Divulgação

Segundo o MP, esse é o valor total de transferências realizadas entre as pessoas físicas e as empresas de ambos os investigados. A quantia foi usada como base para a determinação de sequestro de bens para a garantia do juízo.

Nesta terça, o Gaeco e a PF (Polícia Federal) de Piracicaba, com o apoio do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), deflagraram a Operação Rala Nota, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Rio Claro.

Na casa do empresário de Americana, no condomínio de alto padrão Terras do Imperador, foram apreendidos 20 aparelhos celulares, 75 cartões bancários e 17 máquinas de cartão, além de anotações e dois veículos – um Audi Q3 e uma Dodge Rampage. De acordo com o MP, o investigado, conhecido como Ralado, administra “várias” pessoas jurídicas.

Na casa do homem que seria líder de uma organização criminosa, no Jardim América, em Rio Claro, a polícia aprendeu um revólver calibre 38, uma pistola 9 mm, celular e documentos. Ele é conhecido como Mané ou Magrelo, conforme divulgou o MP.

Os agentes também cumpriram mandados em um endereço do bairro Cidade Nova, na zona leste de Santa Bárbara d’Oeste. Uma pessoa de 49 anos é investigada. No local, foi apreendida uma BMW X4, além de dois celulares e documentos de interesse da investigação.

Investigação

De acordo com o MP, a investigação é decorrente da Operação Oposição, realizada em maio de 2023 na cidade de Rio Claro. Naquela oportunidade, as autoridades desmantelaram uma organização criminosa voltada à prática de vários crimes e associada para o tráfico de drogas. O grupo seria liderado por Magrelo.

Nesta terça, participaram dos trabalhos três promotores de Justiça, dez policiais federais e 28 policiais militares. Ninguém foi preso.

O LIBERAL ainda tenta contato com a defesa dos envolvidos.