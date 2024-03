Futura creche da Praia Azul ficará perto de condomínios e busca suprir aumento de demanda

A futura unidade de creche e pré-escola conquistada pela Prefeitura de Americana por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, ficará perto de condomínios na região da Praia Azul. O objetivo, segundo o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, é suprir o aumento de demanda da área.

Administração confirmou que escola será construída no Jardim Barra do Cisne 1 – Foto: Leonardo Matos/Liberal

A liberação da verba para construção da creche já tinha sido divulgada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último dia 7. Nesta quarta (13), a administração confirmou que a escola será construída no Jardim Barra do Cisne 1.

Já nesta quinta (14), após questionamento do LIBERAL, a prefeitura apontou que a unidade de educação ficará em uma quadra da Avenida Gine Faraone Zanaga, entre as avenidas Américo Schneider e Padre Constantino Gardinali.

O terreno fica ao lado do Condomínio Barra do Cisne e próximo de outros residenciais fechados como Fazenda Santa Lúcia e Nova Praia, bem como os bairros Olho d’Água, Balneário Salto Grande, Balneário Riviera, Jardim Nova Aliança, Parque Residencial Tancredi e Jardim São Benedito.

Outra creche que deverá ser edificada para suprir a demanda local é a do Jardim da Balsa, na Rua Ivaí, esquina com Avenida Luiz Bassete.

Embora tenha sido solicitada ao governo no Novo PAC, a unidade foi apenas habilitada pelo Ministério da Educação. Portanto, a prefeitura terá a incumbência de buscar emendas parlamentares para viabilizar a obra.

Alta demanda

“As duas regiões [Praia Azul e Balsa] têm alta demanda. Na Praia Azul, que reúne mais de 30 bairros, muito próximo de onde será construída a creche tem um empreendimento de habitação popular, que está pronto. Haverá um aumento considerável da demanda”, explicou Vinicius.

“Já os alunos da Balsa às vezes precisam de transporte para serem atendidos na região do Parque Gramado e do Jardim da Paz, mas já estamos com vagas preenchidas”, completou.

Se viabilizada, a unidade escolar da Balsa será feita nos mesmos moldes da Praia Azul, ou seja, o investimento será de R$ 4,3 milhões em um prédio com dez salas que poderá atender até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino).