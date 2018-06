Fusca ainda é queridinho em Americana

Segundo lugar no ranking de modelos mais populares em Americana, o Fusca possui uma legião de fãs. Ele marcou gerações de famílias, que cresceram dentro do veículo e desenvolveram uma ligação com o modelo. Sexta, dia 22 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Fusca, data em que foi assinado o contrato entre o Conselho da Indústria Automotiva Alemã e o engenheiro Ferdinand Porsche que deu início à fabricação do modelo, em 1935.

Segundo o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), há o registro de 1.792 fuscas em Americana. A popularidade do modelo só está abaixo do Corsa Wind, com 1.979 carros na cidade.

Além da relevância emocional para muitas famílias, o Fusca tem também uma importância histórica no Brasil. Foi o Fusca – chamado de Volkswagen Sedan – que, em 1953, deu início à história da Volkswagen no Brasil. Naquele ano começou a montagem, na capital paulista, de modelos com peças importadas da Alemanha.

Foto: Marina Zanaki / O Liberal

O administrador Carlos Borges, de 37 anos, conta que uma das lembranças de sua infância é andar na parte de trás do Fusca do pai. O primeiro carro de sua vida também foi um Fusca. Hoje, ele faz pequenas viagens e passeios com a família no modelo de 1970. Ele contou que precisou refazer todo o motor e o câmbio assim que comprou o veículo, mas mantém a lataria original para preservar o charme.

“Crescemos dentro dele, e meu menino está crescendo dentro dele hoje”, disse Borges, ao lado do filho André, de 10 anos. “Antes as cidades eram mais coloridas, porque os fuscas tinham mais cores, não só preto, branco e prata. É um carro charmoso”. O administrador já foi para diversos destinos com o carro, como Curitiba, Blumenau e Poços de Caldas. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O biólogo Heverson Knauer de Campos, de 58 anos, foi oficialmente apresentado ao modelo por meio das telonas. “Minha mãe me levou para ver o filme do Herbie quando eu tinha 10 anos. Eu assisti e disse que ia ter um pra mim”, contou Campos, referindo-se ao clássico personagem do Fusca de corrida que tem vontade própria e esteve em seis longas-metragens.

Ao longo da vida, Campos já teve seis diferentes Fuscas, e hoje mantém dois. Um deles foi transformado em uma réplica do Herbie, que já chegou a ser atração do programa Auto Esporte, da Rede Globo.

O amor pelo modelo motivou o biólogo a juntar um grupo de amigos e fundar o Clube do Fusca de Americana. Com reuniões mensais, o grupo já completou 13 anos de existência reunindo amantes do modelo para troca de informações e realização de eventos.

OS 10 CARROS MAIS POPULARES EM AMERICANA:

GM/Corsa Wind: 1.979 unidades

VW/Fusca 1300: 1.792 unidades

VW/Gol 1.0: 1.673 unidades

Ford/KA Flex: 1.553 unidades

Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex: 1.358 unidades

Ford/Fiesta 1.6 Flex: 1.347 unidades

Ford/Fiesta Flex: 1.174 unidades

Ford/Fiesta: 967 unidades

VW/Brasília: 939 unidades

VW/Fox 1.0: 909 unidades