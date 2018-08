Fusame ‘regulariza’ funções após 18 anos

A Fusame (Fundação Saúde de Americana) publicou na semana passada a descrição das funções de 45 cargos da autarquia. A lei que criou esses cargos é de março de 2000 e permaneceu irregular durante 18 anos. A criação dos cargos é questionada em Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade).

Dos 45 cargos, 28 estão ocupados atualmente, de acordo com o Portal da Transparência da prefeitura. Na Adin, o procurador questiona a ausência da descrição dos cargos.

“Somente a partir da descrição precisa das atribuições do cargo público será possível, a bem do funcionamento administrativo e dos direitos dos administrativos, averiguar-se a completa licitude do exercício das funções públicas pelo agente público”, escreve Gianpaolo Poggio Smanio.

A lei foi aprovada durante a gestão de Waldemar Tebaldi, em março de 2000. Desde então, passaram pela prefeitura as administrações de Erich Hetlz (PDT), Diego De Nadai (PTB) e agora Omar Najar (MDB). Na publicação feita na semana passada, a Fusame escreve que a descrição dos cargos tem valor retroativo a 2000. O LIBERAL havia questionado a Fusame sobre o motivo de realizar a publicação. Primeiro a resposta foi de que a “autarquia entendeu a necessidade da descrição do cargo”. Depois, o LIBERAL questionou se a publicação tinha relação com a Adin, então a Administração respondeu que estudo para regularizar a situação vinha sendo feito desde que Omar assumiu, mas que “o ingresso dessa ação surpreendeu os dirigentes e culminou por agilizar o processo de elaboração do trabalho”.