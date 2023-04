Fusame é condenada por contratações sem concurso público

A 1ª Vara do Trabalho de Americana condenou a Fusame (Fundação de Saúde de Americana), no último sábado, a pagar R$ 300 mil por danos morais coletivos devido à contratação de profissionais sem concurso público. A fundação também deverá demitir, em até 180 dias, todos os funcionários contratados de forma irregular.

O processo teve início após ação civil pública movida pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas, que apontou descumprimento do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. O texto diz que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Segundo a sentença, a Fusame não nega as irregularidades, mas afirma ter feito tentativas em busca de uma solução.

“A atuação irregular do administrador público acaba por gerar prejuízos aos cofres públicos, atingindo reflexamente o contribuinte local”, escreveu o juiz Fabio Camera Capone. De acordo com a decisão, a destinação dos R$ 300 mil ainda será definida. O juiz aponta, porém, que os recursos “deverão reverter, em última análise, à população local, preferencialmente na saúde.”

Quanto às demissões, se não cumprir a determinação dentro do prazo, a fundação ficará sujeita a uma multa diária de R$ 10 mil por contratação mantida irregularmente.

O LIBERAL perguntou à prefeitura, da qual a Fusame é subordinada, se realmente haverá desligamentos e quantos funcionários serão atingidos. No entanto, a administração se limitou a dizer que “ainda não foi notificada formalmente da ação, e quando o for, se manifestará nos autos”.