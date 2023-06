Fusame consegue suspensão do prazo para demitir funcionários sem concurso

A Justiça do Trabalho suspendeu o prazo que havia dado à Fusame (Fundação de Saúde de Americana) para a demissão de profissionais contratados sem concurso público. A decisão foi comentada na última terça-feira pela diretora superintendente da fundação, Lilian Godoy, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Conforme o LIBERAL noticiou, a Fusame havia sido condenada pela 1º Vara do Trabalho de Americana, em abril, a dispensar os funcionários em até 180 dias e a pagar R$ 300 mil por danos morais coletivos. Ao todo, há 146 contratações julgadas irregulares.

A pedido da Fusame, no mês passado, a 5ª Câmara do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) atribuiu efeito suspensivo a um recurso interposto pela fundação, que é subordinada à prefeitura. “Graças a Deus, por ora, os servidores da Fusame seguem conosco”, disse Lilian.

Na solicitação, a autarquia argumentou que a determinação de dispensa em até 180 dias coloca em risco a prestação do serviço de saúde. Também apontou que, ao longos dos anos, reduziu de 672 para 146 as contratações irregulares, o que demonstra sua boa-fé na tentativa de solução.

O processo teve início após ação civil pública movida pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas, que apontou descumprimento do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal.

O texto diz que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Segundo Lilian, a decisão de abril criou um clima de temor entre os servidores. “Tivemos um período bastante complicado, porque como fica a cabeça deles? Como eles trabalham sabendo que, a qualquer momento, podem ser desligados? E é uma vida. A maioria deles tem 20 anos, 25 anos [de Fusame]. São servidores de muito tempo”, afirmou a diretora, que torce pela reversão da sentença.