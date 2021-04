Furtos no Cemitério da Saudade voltam a ser alvo de reclamações

A falta de segurança no Cemitério da Saudade, em Americana, tem sido alvo de reclamação de visitantes e donos de sepulturas. O empresário Joseph Georges Moutran, de 84 anos, teve um de seus jazigos furtado no final do mês de março.

“Infelizmente o que ocorreu com o nosso jazigo ocorreu com a maioria dos que estão lá, e isso afetou a gente, ficamos muito tristes”, relatou à reportagem.

Família registou boletim de ocorrência após furto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Joseph aponta a falta guardas como um problema do local. “Não tem nenhum vigia lá, o que nós vimos foi um carro da Guarda Municipal na frente do cemitério, só que na parte onde tem o velório e onde tem os jazigos, não tem ninguém para olhar”.

Não é a primeira vez que os jazigos da família Georges Moutran sofrem com furtos. Dois meses antes deste caso, os vasos que ficavam em uma sepultura também foram levados. “A parte material pesa, mas a moral que está pegando a gente”, lamenta.

Moutran ainda aponta que lá estão grandes personalidades como prefeitos, industriais e pioneiros da cidade, que não se espera que essa situação ocorra em lugares importantes como este.

A família do empresário registrou um boletim de ocorrência sobre o furto que sofreram e apontam que não são os únicos que já recorreram a polícia para registrar o problema constante no cemitério.

Em nota, a Prefeitura de Americana informou que a segurança do cemitério vem sendo reforçada pela Guarda Municipal, que é responsável pelo monitoramento do espaço.

