Furtos em igreja no Parque das Nações, em Americana, preocupa religiosos

Diversos furtos têm ocorrido nos últimos anos na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Parque das Nações, em Americana, e o mais recente foi na noite desta quarta-feira (1°). Apesar de serem itens de pouco valor, as ações criminosas preocupam, pois estão acontecendo cada vez com mais frequência, trazendo prejuízos.

Segundo informações de um dos representantes da igreja, que não quis ter seu nome divulgado, os furtos têm aumentado desde 2021. Só no ano passado, em janeiro, dois ladrões levaram ao menos de 100 cadeiras e, em dezembro do mesmo ano, parte de um trilho do salão de eventos também foi levada.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Parque das Nações, em Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Na ação desta quarta foram furtadas mais dez cadeiras, mesas, um tanque de lavar roupas, extintores e outros acessórios. O caso seria registrado nesta quinta na delegacia de Americana.

O religioso acredita que os furtos ocorrem com tamanha frequência, porque não há muros altos ou grades no entorno do local, que fica na Rua Austrália. Além disso, de acordo com ele, há um grupo de usuários de entorpecentes que circula pelas imediações.

A paróquia possui câmeras de segurança, mas, apesar disso, o sistema de monitoramento não tem inibido as invasões. Diante da situação, o representante da paróquia cobra maior policiamento nessa região.

Várias das cadeiras da igreja foram furtadas – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Segurança

A PM (Polícia Militar) e a Gama (Guarda Municipal de Americana) foram questionados sobre ações de segurança e patrulhamento nessa região.

A Gama informou, por meio da assessoria, que não há chamados feitos para a corporação neste bairro, mas pontuou que os guardas realizam patrulhamento 24 horas, inclusive na UBS Parque das Nações, que fica ao lado da igreja.

O Capitão Tiago Augusto, comandante da 1ª Companhia da PM, responsável por Americana afirmou que o patrulhamento é feito em todos os bairros do município.

Espaço onde antes ficavam algumas cadeiras que foram levadas pelos criminosos – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Além do patrulhamento no Parque das Nações, previsto no Cartão de Prioridade de Patrulhamento das equipes policiais, realizamos também Operações Bairro Seguro semanalmente. Estas operações visam aumentar a proximidade da Polícia Militar com a comunidade local, através do emprego de todo aparato do policiamento comunitário durante as ações”, destacou.

Ele também destaca que não houve registro de crimes cometidos na Rua Austrália nos últimos meses. “Esses dados mostram que provavelmente os delitos, descritos até itens ‘menores’ não estão sendo notificados, o que dificulta a identificação e planejamento de áreas para intensificação do patrulhamento e prevenção destes delitos”, completou.