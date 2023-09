Furtos de veículos nas imediações da Fatec preocupam em Americana

Alunos da Fatec estão preocupados com os furtos de carros e motocicletas nas ruas próximas da faculdade, na Vila Amorim, em Americana. O problema ocorreria geralmente no período da manhã.

A PM (Polícia Militar) confirmou que registrou três casos em um período de 30 dias, e mais um caso pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

Alunos sentem medo de perderem seus veículos na região da Fatec – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A universitária Viktoria Pripko disse que as ações criminosas no entorno da unidade são comunicadas com frequência no grupo de alunos. Mas ela não sabe se todos registraram boletins de ocorrência.

“Conheço uma mesma pessoa que já teve um carro e duas motos furtadas naquela região. Ele até está pensando em desistir da estudar por conta disso. Por conta dos furtos, alguns estacionamentos cobram um preço acima de outras áreas, como o Centro”, diz.

Segundo Viktoria os furtos ocorrem, basicamente, no mesmo horário, um pouco depois da entrada dos alunos.

“Nem as câmeras de segurança inibem as ações. Tem equipamentos instalados na própria faculdade, nos edifícios próximos e estacionamentos. No entanto, a gente tem dificuldade em conseguir as imagens.”

Para a cuidadora Ana Lúcia Farias, todo dia que a filha vai para aula vira motivo de tensão.

“Ela não tem dinheiro para pagar o seguro do carro e infelizmente na faculdade não permitem que os alunos coloquem os veículos dentro da unidade. É impossível se concentrar nos estudos ”, desabafa.

RESPOSTA.

O Centro Paula Souza disse que a direção da Fatec Americana lamenta as ocorrências na região e segue articulada com a PM, que irá reforçar o policiamento no entorno.

O comandante da 2ª Companhia da PM, capitão Júlio César Neves ressalta que a polícia tem acompanhado os casos e deve iniciar uma operação nas imediações.

“Já entramos em contato com a direção da faculdade e ressaltamos a necessidade de entrar em contato conosco pelo telefone 190 sempre que identificar alguém em atitudes suspeitas perto do carros. Também vamos procurar as imagens das câmeras na tentativa de identificar algum suspeito.”

Por sua vez, a Gama disse que tem realizado rondas diuturnas na região.