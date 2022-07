Furtos de veículos crescem e voltam a patamar pré-pandemia em Americana

Os casos de furtos de veículos em Americana voltaram aos patamares pré-pandemia de Covid-19 no 1º semestre de 2022. Foram 538 registros, média de 90 ocorrências por mês, segundo a última estatística divulgada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). A média ficou próxima do número de registros em 2019, com 427 (83 por mês), e 2018, com 655 (110 por mês).

No pico da pandemia, em 2021, houve a diminuição do fluxo de veículos nas ruas e consequentemente, a queda desse tipo de crime, com 393 casos (65,5 por mês).

O comandante do 19º BPMI (Batalhão da Polícia Militar) de Americana, tenente-coronel Adriano Daniel, disse que a cidade tem mantido a média dos casos.

“Estamos realizando com frequência as operações em conjunto com a Gama (Guarda Municipal de Americana) nas ações integradas, melhorando, inclusive, a distribuição das viaturas. Evitando que duas equipes fiquem na mesma região enquanto outras áreas fiquem sem nenhuma”, relata.

A Gama também destacou os trabalhos em conjunto com as demais forças de segurança. “A Gama reativou e ampliou os pontos da Muralha Digital do município no final do ano de 2021, o que levou a recuperar 59 veículos até junho de 2022, contra 28 no mesmo período de 2021, representando um aumento de mais de 100%”, cita em nota.

Em março de 2022, a Polícia Civil realizou a 2ª fase da operação Expresso de Latas, com policiais da Delegacia Seccional de Americana e de outras unidades da região, e apoio do Deinter-9.

Em 2016, a 1ª fase investigou cerca de 50 pessoas envolvidas com os crimes envolvendo veículos. O foco da atividade foi coibir casos de furtos e roubos na cidade.

VIZINHANÇA. O comandante disse ainda que a PM está apoiando a implantação da Vizinhança Solidária. “É uma iniciativa que dá certo, pois a comunidade passa a ser os olhos da polícia. Sempre que notar um movimento estranho pode acionar a polícia ou avisar pessoas próximas. Dessa forma é possível evitar furtos e roubos”, relata o tenente-coronel.