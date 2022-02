Furto em túmulo no Cemitério da Saudade rende indenização

A 4ª Vara Cível de Americana condenou a prefeitura, na última terça-feira, a pagar R$ 13,8 mil por danos materiais devido a um furto registrado no Cemitério da Saudade em março de 2021. Cabe recurso.

O crime em questão aconteceu no jazigo dos pais e do irmão do empresário Joseph Georges Moutran, de 85 anos, que processou a administração municipal em julho. À época do crime, a porta de entrada dos túmulos e dois vasos, tudo feito em bronze, foram furtados.

A indenização fixada pela Justiça corresponde ao valor gasto por Moutran com a restauração da sepultura.

Túmulo da família Moutran passou por reforma após furto em 2021 – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Fizemos todo o trabalho de restauração. Está perfeito, só que não está nos padrões que estava, porque não havia recursos necessários e o que foi de bronze, de material especial, foi substituído por ferro, por material inferior. Mas ela [sepultura] foi toda restaurada”, disse o empresário ao LIBERAL.

Ele ainda lembrou que outras pessoas sofreram situações como essa no Cemitério da Saudade. “Se você for lá e der uma volta no cemitério, vai ver até hoje faltando crucifixo, faltando argolas, faltando portas. Todo tipo de material um pouco mais nobre está faltando. Mas nós não aceitamos isso, porque a gente cuida e tem muito valor sentimental. Eu trouxe meus pais do Líbano para serem enterrados aqui”, afirmou.

Para Moutran, a decisão judicial, apesar de ainda não ter caráter definitivo, pode abrir os olhos de outras vítimas. “Todo mundo paga imposto, é contribuinte da prefeitura, paga tudo que for imposto para ela. Acho que é muito razoável que isso aconteça”, declarou.

Na sentença, o juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto argumentou que, por tratar-se de um cemitério municipal, a prefeitura “tem o dever de zelar e proteger os túmulos que estão dentro dessa área, respondendo por eventuais falhas na segurança do local”.

Procurada pela reportagem, a prefeitura comunicou que não comenta decisões judiciais, mas apontou que a Gama (Guarda Municipal de Americana) “vem intensificando e ampliando o patrulhamento e o monitoramento no Cemitério da Saúde, durante o dia e à noite”.

A administração municipal ainda citou que “as ações já resultaram em prisões em flagrante por furtos no local” e pediu às vítimas para entrarem em contato com a Gama pelo telefone 153 e registrem boletim de ocorrência na Polícia Civil.

O LIBERAL também solicitou dados de furtos registrados em cemitérios na cidade, porém, apesar da frequência dos casos, a prefeitura informou que “não possui estatísticas específicas a respeito”.