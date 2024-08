Furto em subestação da CPFL causou vazamento na captação de água em Americana

Um furto de fiação em uma subestação da CPFL Paulista causou o grande vazamento de água neste domingo (4) na captação em Americana. A situação foi confirmada pela companhia nesta segunda-feira (5), após questionamento do LIBERAL. Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), apesar do problema, o sistema está em pleno funcionamento.

O vazamento chegou a ser flagrado por pessoas que passavam em trecho próximo à produtora de celulose Suzano e ao CDP (Centro de Detenção Provisória). Era possível observar pelo menos quatro jatos de água saindo do local.

Funcionários atuam nos reparos após furto de cabos na captação de água de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No mesmo dia, a autarquia informou que o problema teria sido causado por “uma sequência de interrupções do fornecimento de energia elétrica” do sistema, que atingiu várias regiões do município. As oscilações na distribuição de energia seriam explicadas por um furto de fiação em uma subestação da CPFL.

O crime foi confirmado nesta segunda pela companhia, que explicou que foi necessário “realizar interrupções momentâneas (piscas) de energia, por meio de manobras na rede de distribuição, afetando alguns clientes da cidade, entre eles o DAE”. Por fim, a empresa afirmou que os serviços “foram rapidamente concluídos e o fornecimento de energia normalizado”.

Já o departamento informou que ainda serão realizados reparos na tubulação que sofreu o deslocamento, embora o sistema esteja em operação plena sem prejuízo às bombas e ao abastecimento.

Problema ocorreu na captação de água de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A CPFL ressaltou que o furto causa interrupção no fornecimento de energia e pode trazer consequências tanto para a população quanto para os próprios criminosos.

“Pode oferecer riscos à população, na medida que desliga unidades de saúde, pronto socorro, hospitais, delegacias, entre outros serviços essenciais, além de causar transtornos ao comércio e à cidade de forma geral. Também oferece perigo aos praticantes do furto, que podem sofrer choques elétricos com consequências de ferimentos graves e até ser fatais”, destacou.

Captação tem histórico de problemas neste ano

A captação de Americana é feita no Rio Piracicaba. A água é levada até a ETA (Estação de Tratamento de Água), na Vila Cordenonsi, onde é tratada e depois bombeada para os bairros.

O vazamento deste domingo não foi o primeiro problema no local em 2024. Em fevereiro, o rompimento de uma adutora afetou o abastecimento, sendo que o reparo durou cerca de 7h, com equipes do DAE trabalhando durante a madrugada.

Por sua vez, em junho, um trabalhador demorou para informar o rompimento de uma junta e com isso os motores das bombas de captação foram danificados. A cidade problemas de falta d’água por três dias. Segundo a prefeitura, o funcionário foi afastado e o processo administrativo segue em andamento. O conserto das bombas custou ao município aproximadamente R$ 200 mil.