Furto em reservatório preocupa comando do DAE

Motivo é a capacitação e o conhecimento de quem cometeu o crime; painéis foram levados com a energia ligada

Um furto ocorrido na noite desta segunda para terça-feira no reservatório da região do São Vito, em Americana, gerou preocupação no DAE (Departamento de Água e Esgoto). O motivo não é o prejuízo em si, mas, sim, a capacitação e o conhecimento de quem cometeu o crime.

Segundo o superintendente da autarquia, Carlos Cesar Gimenez Zappia, foram furtados painéis completos, do sistema inteiro, e o criminoso conseguiu retirá-los com a energia ligada.

Delito aconteceu na noite desta segunda para terça-feira – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“A gente tem essa preocupação muito grande, porque quem fez esse furto não é uma pessoa desqualificada. Conhecia o sistema, conseguiu furtar com a linha viva”, disse Zappia nesta terça-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Só neste mês, essa foi a sexta ação criminosa em áreas sob a responsabilidade do DAE. Antes, houve furtos na sede regional e no reservatório da Praia Azul, e nos poços artesianos do São Manoel e da Vila Bertini.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No dia 5, também teve um assalto na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Praia Azul, onde três homens armados amarraram os funcionários e fugiram com 550 metros de fios de cobre.

Diante dessa série de crimes, o DAE iniciou um processo licitatório para instalação de sistema de proteção – com equipamentos como câmeras e sensores de presença – em locais administrados pela autarquia. O reservatório do São Vito está incluso na licitação.

De acordo com Zappia, já existe esse sistema em determinados pontos, como o reservatório do Jardim Brasil, que costumava ser alvo de bandidos. “Isso tudo fez com que lá houvesse uma redução significativa [nos crimes]”, afirmou.