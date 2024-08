Furto de veículos no primeiro semestre de 2024 em Americana é o menor desde 2001

Crime com taxas altas e persistentes na cidade registrou patamar histórico neste ano; veja os números

A quantidade de furtos de veículos em Americana no primeiro semestre de 2024 foi a menor já registrada para o período desde 2001, início da série de estatísticas da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública). Foram 373 casos entre janeiro e junho deste ano.

Apesar de não envolver ameaça ou violência, o furto de veículos é um dos crimes que mais preocupam as autoridades de segurança no município há anos, dada a dificuldade de contê-lo e pelo fato de fazer parte de uma cadeia criminosa complexa que envolve furtador, receptador e revendedor de peças ilegais.

Nos últimos anos, operações policiais e com o apoio do Ministério Público buscaram combater o delito. Iniciativas como a Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana), também têm auxiliado.

Em Americana, os furtos costumam ocorrer à luz do dia, quando há mais carros circulando, e em vias movimentadas ou não. Nos seis meses deste ano, a Avenida Brasil registrou ao menos nove casos – a maioria, nas proximidades do Senai e do Parque Ecológico.

Outro ponto recorrente foi a Avenida da Saúde – foram ao menos oito furtos, cinco deles identificados com o endereço do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Historicamente ponto de ação dos criminosos, a Rua dos Coqueiros continua como um lugar arriscado. Foram seis veículos levados na via que fica atrás do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Subcomandante da Polícia Militar em Americana, a major Carolina Pádua Rosa afirma que a corporação busca eficiência nas operações com o mapeamento dos delitos e a coleta de informações de locais de crimes, o que justifica a queda nos índices.

Ela cita que ações em conjunto com outros órgãos de segurança e de participação popular, como os conselhos de segurança e o programa Vizinhança Solidária, são exemplos de ações que podem ajudar a diminuir ainda mais os crimes.

Sugestão semelhante foi dada por um delegado da Polícia Civil local, que preferiu não ter o nome publicado. Além da integração das forças, ele citou ainda o investimento em câmeras e radares integrados aos sistemas utilizado pela polícia. Para o delegado, as prisões realizadas pela polícia local nos últimos meses, de receptadores, colaboraram para a redução.

Em nota, a Gama destacou o investimento na Muralha Digital, que a corporação diz contribuir para a redução dos crimes e aumento de veículos recuperados – no primeiro semestre, foram 184, cifra dentro da média dos últimos dez anos. “Este cenário tornou Americana menos atrativa para os criminosos”, afirma a guarda.