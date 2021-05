Furto de fios deixa passarela na região do Guaicurus escura novamente

Devido ao furto da fiação elétrica, ponte que liga o Guaicurus está sem luz desde semana passada - Foto: Divulgação

A passarela de pedestres sobre o Ribeirão Quilombo, em Americana, que liga o Parque Residencial Guaicurus ao bairro Nova Americana, continua a ser um ponto problemático para os moradores da região.

A passagem fica entre a Rua Silvino Bonassí, na altura do número 150, no Nova Americana, com a Avenida Bandeirantes, na altura do número 700, no Guaicurus.

Segundo os moradores de áreas próximas, a passagem entre os bairros voltou a ficar no escuro recentemente após o furto da fiação do local.

E o problema não é novo. Em julho de 2020, a ponte já havia tido os fios elétricos furtados e ficou sem iluminação por mais de 15 dias, o que causou reclamações e deixou o local perigoso durante a noite.

Em nota ao LIBERAL, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana afirmou que este é o terceiro furto no local e que fará a reposição da iluminação assim que o novo material chegar, mas não há data prevista.

