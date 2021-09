Furtada, retroescavadeira é encontrada entre Americana e Nova Odessa

Maquinário, no valor de R$ 200 mil, pertencia a uma empresa de materiais de construção

Uma retroescavadeira, avaliada em R$ 200 mil, foi furtada de uma empresa de materiais de construção e encontrada, na manhã desta quarta-feira (8), pela Gama (Guarda Municipal de Americana) em uma área de mata entre Americana e Nova Odessa.

Maquinário furtado é avaliado em R$ 200 mil – Foto: Divulgação

O furto do equipamento teria ocorrido na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em Campinas.

Por volta das 8h, a Gama recebeu um chamado de um funcionário da empresa sobre o crime. A vítima realizou rastreamento via satélite, que apontou a localização do maquinário nas imediações do Mathiensen.

Os guardas municipais foram a pé em uma área de mata próximo à Garagem Municipal, onde encontraram a retroescavadeira furtada. As equipes contaram com o apoio de viatura entrando pela cidade de Nova Odessa.

Como a retroescavadeira está em Nova Odessa, a ocorrência foi repassada para a GCM (Guarda Civil Municipal) do município para apresentação à Polícia Civil e devolução ao proprietário.

