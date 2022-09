Fungo cultivado em Americana será usado no combate ao carrapato-estrela

Um fungo cultivado em Americana, pela Toyobo, vai atuar no controle de carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa, no município. O organismo, denominado Metarhizium anisopliae, compõe um inseticida biológico que será aplicado pela prefeitura possivelmente a partir de outubro, por meio de uma parceria com o IB (Instituto Biológico) da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento.

Indisponível no mercado, o inseticida é doado pela Toyobo ao instituto, que firma convênios com as prefeituras para a realização da aplicação. O produto já foi usado em outras cidades, como Salto e São José dos Campos. Trata-se de uma ação experimental, realizada por meio de pesquisa do IB.

Laboratório na Toyobo, em Americana, trabalha no cultivo de fungo – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Os resultados são promissores. A gente já teve resultados muito bons nos outros municípios. A expectativa é replicar isso em Americana, numa área até maior”, diz Paulo Henrique Selbmann Sampaio, pesquisador do instituto.

Em sua planta em Americana, a Toyobo faz apenas o cultivo. “É a primeira etapa, em que você produz os esporos do fungo. É a matéria-prima para, depois, fazer o inseticida biológico”, afirma o CEO da empresa, Minoru Takahashi.

A produção do inseticida em si ocorre na sede de Salto. Depois, há a doação para o IB. “É uma ação social da Toyobo”, ressalta Takahashi. São os pesquisadores do instituto que, num primeiro momento, identificam e isolam o fungo, posteriormente repassado à Toyobo para o desenvolvimento do inseticida.

Segundo a prefeitura, os locais que receberão o produto em Americana ainda serão definidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

CEO da Toyobo, Minoru Takahashi diz que o inseticida produzido pela empresa e doado a instituto é parte de uma ação social – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

APLICAÇÃO

De acordo com Sampaio, o inseticida precisa ser aplicado no fim da tarde, pelo fato de o fungo ser sensível à radiação ultravioleta. O organismo, depois de associado às plantas, fica protegido e se mantém ativo por pelo menos 30 dias.

Nesse período, o fungo causa uma infecção nos carrapatos-estrela. O pesquisador, porém, destacou que o organismo não apresenta risco para outros seres vivos.

“O Metarhizium está aprovado para uso na agricultura orgânica. Então, é muito seguro para o ser humano, para o meio ambiente, para outras espécies não alvo”, salienta.

Ainda segundo Sampaio, a aplicação e o monitoramento da população de carrapatos-estrela serão feitos pela prefeitura.

A administração municipal anunciou a parceria com o IB em 12 de agosto, após reunião entre Sampaio e representantes do Executivo, entre eles o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O carrapato-estrela é transmissor da febre maculosa, que causa sintomas como febre, dores no corpo e de cabeça, calafrios e manchas avermelhadas na pele e pode ser fatal.