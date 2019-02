Fundo Social recebe doações de leites e fraldas

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, recebeu nesta semana a doação de 85,2 kg de leite em pó e fórmulas, 36 litros de leite e 70 fraldas infantis arrecadados durante a festa de aniversário de um ano de Otávio Iatarola Romi.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A ação partiu dos pais do aniversariante, Natália e Gustavo Romi, e as doações serão divididas para entidades assistenciais de Americana e famílias em estado de vulnerabilidade cadastradas nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social de Americana).

A presidente do órgão, Maine Najar, enalteceu a iniciativa da família e agradeceu as arrecadações.

“Este é um exemplo a ser seguido e serve para todos nós refletirmos sobre como podemos ajudar o próximo. O Fundo Social agradece aos pais Natália e Gustavo pela bela ação e com certeza as doações serão destinadas para pessoas que realmente estão precisando de amparo”, disse.

“Pedimos aos convidados que ao invés de presentes, levassem as doações. Fizemos de coração e tenho certeza que o Otávio ficará muito feliz e orgulhoso quando for mais velho”, disse a mãe do aniversariante, Natália.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.