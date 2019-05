Fundo Social recebe a doação de 149 quilos de alimentos

Após o evento Projeto Cultural 1º de Maio, realizado no CCL (Centro de Cultura e Lazer), em que foi solicitada pela organização a doação de 1 kg de alimento não perecível como ingresso, o Fundo Social de Solidariedade recebeu 149,46 kg de alimentos, incluindo arroz, macarrão, sete litros de leite e cinco de óleo.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

De acordo com a assessora do órgão, Thais Rillo, será feita uma triagem e as entidades de Americana e famílias cadastradas serão beneficiadas com as arrecadações.

“Agradeço em nome da presidente do Fundo Social, Maine Najar, e vamos continuar ajudando pessoas instaladas em diferentes instituições da cidade e várias famílias de alta vulnerabilidade. Estamos de portas abertas para conhecerem nossos trabalhos e fazer parte de projetos beneficentes”, disse Thais.

O evento Projeto Cultural 1º de Maio contou com encontro de carros customizados e antigos, presença de coach sobre bem estar e saúde, teste de pressão arterial e glicemia, palestra sobre nutrição, atividades de zumba e funcional e feira de arte e artesanato do grupo Ameriart.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.