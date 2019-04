Fundo Social lança a Campanha do Agasalho 2019

O prefeito de Americana, Omar Najar, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, lançaram oficialmente nesta terça-feira (16) a Campanha do Agasalho 2019, cujo lema é “Compartilhe amor” e que será realizada até o dia 31 de maio. Todas as doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social e moradores de rua.

Durante a campanha serão montados pontos de arrecadação nos seguintes locais: Fundo Social de Solidariedade, Paço Municipal, secretarias municipais, Delegacia Seccional, Fórum de Americana, OAB, Promotoria Pública, 19º Batalhão Batalhão de Polícia Militar, Gama, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Unimed, São Lucas Saúde e academias. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Todos os anos somos surpreendidos com doações recebidas de empresas que realizaram espontaneamente campanhas internas de arrecadação. Isso mostra a boa vontade de todos em ajudar o próximo. Neste ano, em alguns bairros serão montadas lojas de rua, em locais próximos a entidades assistenciais, onde serão expostas peças doadas, e moradores de rua poderão escolher até cinco peças de roupas. Em 2018 arrecadamos 70 mil peças e esperamos repetir ou superar essa quantidade”, disse Maine.

O prefeito parabenizou a equipe e os grupos participantes. “É mais um ano que o Fundo Social de Americana organiza a campanha que ficou conhecida no país e espero que as pessoas contribuam. Boa sorte aos envolvidos e quem sabe não conseguimos registrar 100 mil peças doadas este ano”, disse.

A ação ocorre nos meses que antecedem o inverno e podem ser doados pacas de roupas femininas, masculinas, infantil, calçados e são solicitadas materiais em bom estado de conservação.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.