Fundo Social faz as primeiras doações de 2019

Na tarde desta terça-feira (15), a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, fez as primeiras doações do ano para 10 entidades assistenciais e distribuiu 100 quilos de sabão em pó e 100 litros de água sanitária para a Apam I e II, Apae, Casa de Betinho, Cijop, CDI, Coasseje, Sespa, Sasa I e II.

O órgão ajuda atualmente 85 famílias cadastradas nos CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social) e entidades assistenciais do município. Foto: Manoela Fonseca / Prefeitura de Americana

De acordo com Maine, os produtos de limpeza são parte das doações arrecadadas no evento Novembro Azul e da apresentação da escola Sesi, no Teatro Municipal Lulu Benencase, no final de 2018.

“Estamos no começo do ano e já conseguimos ajudar 10 entidades com produtos de limpeza que são tão necessários quanto os alimentos. Quero agradecer aos parceiros e à população que fez a caridade, pois conseguimos repassar para lugares que realmente precisam de apoio. Muitos acreditam que recebemos somente doações de alimentos, mas toda ajuda é bem vinda. Vamos continuar realizando parcerias em 2019 e estamos de portas abertas”, disse Maine.

O Fundo Social fica à Rua Antonio Frezarin, 412, no bairro Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.