Fundo Social faz arrecadação de 4 toneladas de agasalhos

O Fundo Social de Solidariedade de Americana divulgou, nesta segunda-feira, o balanço da Campanha do Agasalho 2022. Do final de abril até julho foram arrecadadas 4 toneladas de doações, entre roupas femininas, masculinas e infantis, cobertores, calçados, toalhas, travesseiros, roupinhas e cobertores para pets, e mais 854 itens de produtos de higiene.

Do final de abril até julho foram arrecadadas 4 toneladas de doações – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A presidente do fundo, Lionela Ravera Sardelli, destacou o resultado positivo e enalteceu a participação da população e das parcerias firmadas.

“Agradecemos a todos que colaboraram com a Campanha do Agasalho em prol da população vulnerável da cidade. Conseguimos, com o esforço de todos, suprir as necessidades básicas das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, principalmente no período do frio intenso”, disse.

Além das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, as doações foram destinadas às pessoas em situação de rua, abrigadas na Casa de Passagem Obra da Imaculada, que está realizando um trabalho de abrigo emergencial na cidade no período de inverno, em parceria com a Prefeitura, Fundo Social, Associação Vinde à Luz e a Fraternidade Guardiões da Imaculada.