Fundo Social esgota vagas para cursos

Em apenas dois dias, as 40 vagas para os cursos profissionalizantes “Faça a sua festa” e “Padaria artesanal”, oferecidos de forma gratuita pelo Fundo de Social de Solidariedade de Americana, foram preenchidas. De acordo com a administração do órgão, o retorno da população foi imediato e novas turmas serão abertas nos próximos meses.

Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

As aulas do curso “Faça a sua festa” serão nos dias 18 e 19 de fevereiro e os alunos aprenderão a fazer diversos tipos de salgados assados, fritos e integrais. O curso “Padaria artesanal” será realizado de 25 a 28 de fevereiro e serão feitos 10 tipos de pães. As aulas serão realizadas no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), em frente ao Mercado Municipal.

O Fundo Social pretende organizar outros cursos e fará a divulgação via site da Prefeitura de Americana assim que a programação for concluída. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social de Solidariedade, que é o (19) 3405-4772.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.