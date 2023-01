Fundo Social doou 171 toneladas de alimento em 2022

Integrantes do Fundo Social entregam mantimentos a moradores do Mathiensen - Foto: Prefeitura de Americana

O Fundo Social de Solidariedade de Americana doou, em 2022, 171 toneladas de alimento para a população em situação de vulnerabilidade social. Foram atendidas mais de 10 mil famílias e entidades nas faixas de pobreza e extrema pobreza, que também receberam 46 mil fraldas e 13 mil medicamentos. Os números foram divulgados pela prefeitura.

Durante o ano, também foram arrecadados óculos, brinquedos, produtos de higiene e móveis. Os itens foram destinados a famílias que possuem cadastro em programas sociais ofertados pelo município. Em dezembro, cerca de 1,2 mil famílias receberam cestas de Natal, enquanto 1,6 mil crianças receberam brinquedos oriundos da campanha “Doação que faz bem para o coração”.

Os medicamentos arrecadados, assim como os 8 mil atendimentos farmacêuticos foram feitos através farmácia do fundo de solidariedade. Houve, também, a implementação do Programa “Farmácia Solidária”, serviço complementar à assistência municipal que busca ampliar o número de pessoas assistidas através de parcerias.

Em abril, foi realizada a Campanha do Agasalho, que arrecadou 4 toneladas de doações, entre roupas femininas, masculinas e infantis, além de cobertores, calçados, toalhas, travesseiros e acessórios para pets, como roupinhas e cobertas. Na ocasião, foram atendidos os beneficiários de programas sociais e pessoas em situação de rua, que estavam abrigadas na Casa de Passagem.

“Buscamos enfrentar os desafios do dia a dia, que foram intensificados com a pandemia, mas o apoio da população e as parcerias firmadas foram fundamentais para ficarmos firmes e conseguirmos atender as famílias com a ajuda de todos”, disse a presidente do fundo, Lionela Ravera Sardelli. *Estagiário sob supervisão de João Colosalle.