Fundo Social doa brinquedos para crianças

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, fez na última semana a entrega de brinquedos para as Pastorais da Criança Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Guadalupe e São Francisco. Cerca de 60 brinquedos foram doados para as entidades e vão ajudar a alegrar o Natal das crianças.

“É muito importante que as crianças recebam os brinquedos como uma forma de demonstrarmos carinho e atenção, para que se sintam acolhidas e possam comemorar, como todas as outras crianças, esta data tão especial que é o Natal”, disse Maine Najar. Foto: Maria Eduarda Gazzetta / Prefeitura de Americana

Para a coordenadora da Pastoral Nossa Senhora do Carmo, Sueli Aparecida Destro Estevam, as doações vão ajudar a compor os kits que são entregues às crianças no Natal.

“No final do ano enviamos as sacolinhas aos padrinhos das crianças para que nos devolvam com as doações de Natal. Os brinquedos entregues pela Maine vão ajudar bastante e tornar mais feliz o Natal das crianças”.

Segundo o Fundo Social, as doações dos brinquedos, e também de sete caixas de leite, foram arrecadadas por meio de uma campanha promovida por lojistas.

As doações foram entregues às pastorais a pedido da coordenadora da Pastoral da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, Cristina, que também é voluntária no Benaiah, e que procurou o Fundo Social para solicitar os brinquedos.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.