Fundo Social de Solidariedade de Americana arrecada armação para óculos de grau

O Fundo de Solidariedade de Americana está com uma campanha para arrecadar armações de óculos de grau para atender a população em vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas na sede do órgão, na Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória, das 9h às 16h.

Outro ponto de arrecadação é a ótica Exótica, que está em parceria com o fundo para a confecção das lentes. As armações serão encaminhadas para a ótica para realizar as adequações necessárias.

Será realizada uma triagem, assim como higienização e manutenção das armações de óculos, com mão de obra gratuita. A Exótica está localizada na Rua Rui Barbosa, 331, no Centro da cidade.

De acordo com nota enviada pelo Fundo de Solidariedade, outras parcerias também podem ser agregadas durante o processo para ampliar os pontos de arrecadação, bastando as empresas interessadas se disponibilizarem junto ao órgão.

“Pretendemos incrementar as ações no município e ampliar o acesso aos óculos de grau para as pessoas que não têm condições financeiras de adquirir as armações e lentes, promovendo a saúde ocular”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

Para iniciar o processo de solicitação do óculos de grau, o interessado deverá apresentar a receita médica para avaliação socioeconômica no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). Após aprovação da avaliação, o órgão encaminhará o paciente ao fundo social para que seja providenciado o óculos. *Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco