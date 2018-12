Fundo Social recebe a doação de 300 brinquedos

Foto: Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (21), a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, recebeu a doação de 300 brinquedos do Colégio Adventista de Americana, arrecadados após a realização de uma campanha interna da escola. De acordo com Maine, os brinquedos serão distribuídos no início de 2019 para creches e entidades da cidade que trabalham com crianças.

“Como já fizemos as doações do final de ano de alimentos e brinquedos para instituições e famílias necessitadas, vamos guardar as doações da Escola Adventista para 2019 e fazer as distribuições para diferentes locais. Agradeço o apoio da direção da Escola Adventista e vamos proporcionar momentos de alegria para várias crianças”, disse Maine.

O órgão fica à Rua Antonio Frezarin, nº 412, no bairro Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.