Fundo Social de Americana arrecada alimentos para cesta de Natal neste sábado

O Fundo Social de Solidariedade de Americana, em conjunto com o Rotaract, realiza neste sábado (11), um drive-thru para arrecadar alimentos que vão compor uma cesta de Natal para distribuição junto à população carente.



A ação acontece das 9h às 15hs, em dois endereços: em frente à Prefeitura, na Avenida Brasil, 85, e na sede do Rotary Clube, que fica na Rua João Missio, 240, no bairro do Campo Limpo.



Serão arrecadados macarrão, molho de tomate, mistura para bolo, bolacha recheada, suco em pó, pipoca, caixa de bombons, atum e panetone ou chocotone.

Os alimentos arrecadados no sábado atenderão às famílias cadastradas através do site da Prefeitura.

Para receber auxílio do Fundo Social, a família deve acessar o site da Prefeitura de Americana e realizar o cadastro no campo “Cadastro e Consulta Online de Benefícios Emergenciais”. Todos os dados solicitados devem ser informados.

A distribuição ocorre priorizando as famílias em situação de vulnerabilidade máxima, seguindo com a doação para as outras famílias.