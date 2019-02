Fundo Social de Americana anuncia cursos

A partir de segunda-feira (11), a população poderá se inscrever nos cursos gratuitos de “padaria artesanal” ou “faça a sua festa”, oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana. Serão disponibilizadas 30 vagas no total para as oficinas de qualificação profissional.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Fundo Social, que fica na Rua Antônio Frezzarim, nº 412, Jardim São Paulo, de segunda a sexta, das 8h às 16h. É preciso apresentar documento pessoal e o comprovante de endereço. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Com 10 vagas abertas, o curso “faça a sua festa” será realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro, das 19 às 22 hora. Nele, os alunos aprenderão a fazer diversos tipos de salgados, como assados, fritos e integrais.

O curso de “padaria artesanal” será de 25 a 28 de fevereiro e dividido em duas turmas, com aulas das 13 às 17 horas e das 19 às 22 horas. Também serão abertas 10 vagas para cada turma, e os alunos aprenderão a fazer 10 tipos de pães.

As aulas serão realizadas no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), em frente ao Mercado Municipal. Mais informações pelo telefone do Fundo Social (19) 3405-4772.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.