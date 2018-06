Fundo Social ajuda 87 entidades assistenciais em Americana

No último mês, o Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu produtos e alimentos doados em diversas ações na cidade, entre elas, do campeonato de futebol “Copa Terceirão”, que teve apoio da Secretaria de Esportes, e do encontro do grupo Coyotes Off Road. Somente nos dois eventos, foram arrecadados 6.414 quilos de alimentos.

Após a montagem dos kits, com os 270 litros de produtos de higiene e limpeza que também foram doados, o Fundo Social fez a distribuição a 87 entidades assistências, instituições religiosas, creches, famílias de baixa renda, etc. Foto: Maria Eduarda Gazzetta / Prefeitura de Americana

“Estou imensamente feliz em poder trabalhar em prol dos munícipes e principalmente muito grata por esses grupos acreditarem em nosso trabalho e estarem sempre nos auxiliando com doações. Sem essas grandes parcerias, seria quase impossível realizarmos esse trabalho de doação tão necessário neste período que o país está enfrentando. Acredito na melhora do ser humano, pois o brasileiro é um povo de raça e temos muitas pessoas com vontade de ajudar o próximo”, disse a presidente do Fundo Social, Maine Najar.

Nas últimas semanas, o órgão recebeu ainda doações de alimentos da equipe Cachorro do Mato, da Copa Kings de Jiu-Jitsu e outros grupos têm mostrado interesse em fazer novas parcerias. Paralelamente, está acontecendo desde abril, a Campanha do Agasalho 2018. Até o momento, mais de 30 mil peças doadas já foram distribuídas a entidades e grupos de rua, enquanto mais de três mil peças foram doadas nas lojas de rua do evento “Street Store”, que aconteceu no final de maio.

Ao todo, são 29 pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2018 em Americana:

Fundo Social de Solidariedade de Americana Agências do Banco Santander APAE ALEC APAM (Unidades I e II) AEPHIVA Benaiah Cruzada das Senhoras Católicas Centro Espírita Samaritano Comunidade Davi COASSEJE CIJOP CPC Lar São Vicente de Paulo Lar da Mãe Esperança SASA SEARA Supermercados São Vicente



Algumas instituições estão fazendo campanhas internas, como o Paço Municipal, Delegacia Seccional, Fórum de Americana, OAB, Promotoria Pública, 19º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Unimed, Breda, ArsSlaid, São Lucas Saúde e academias.

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarin, 412, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772. As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.