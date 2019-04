Fundo Social abre novas turmas para padaria artesanal

Durante o mês de abril, o Fundo Social de Solidariedade de Americana realiza mais cursos gratuitos de padaria artesanal e as inscrições serão abertas nesta quarta-feira (17), das 8 às 16 horas. O chef Aroldo Garcia vai ensinar a fazer 10 tipos de pães, incluindo pão de mandioca, pão de frios, pão doce, entre outros.

Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

Serão abertas no total 20 vagas, sendo 10 para cada turma e as aulas serão de 22 a 25 de abril, das 13 às 17 horas ou das 19 às 22 horas.

“Temos a cozinha artesanal montada pelo Fundo Social na sede do Cuca e é um ótimo espaço equipado e preparado para realizar cursos de qualificação profissional. Estamos tendo bastante procura e, ao término, os alunos recebem certificado de conclusão de curso. Nosso objetivo com estes cursos é apoiar e incentivar a população a participar de cursos e projetos de capacitação para a geração de renda”, disse a presidente do Fundo Social, Maine Najar.

A cozinha artesanal fica no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), em frente ao Mercado Municipal. Para fazer a inscrição, os interessados devem levar comprovante de endereço e RG à sede do Fundo Social, que fica na Rua Antônio Frezzarin, 412, no Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.