Funcionários demitidos retornam hoje para Accell

Medida foi tomada após determinação da 1ª Vara do Trabalho, na última sexta-feira, que considerou nulas as dispensas

Accell se reuniu com o Sindicato dos Metalúrgicos de Americana para organizar a reintegração - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O grupo de 137 funcionários demitidos pela multinacional Accell Solutions, no Santa Cruz, em Americana, entre maio e 27 de junho deste ano, serão reintegrados a partir das 8 horas de hoje.

A medida foi tomada pela empresa especializada na produção e fornecimento de medidores de água, gás e energia, após determinação da 1ª Vara do Trabalho, na última sexta-feira, que considerou nulas as dispensas.

Na tarde desta quarta, a Accell se reuniu com o Sindicato dos Metalúrgicos de Americana para organizar a reintegração dos trabalhadores, que deveriam ter retornado ontem à empresa, de acordo com a multinacional.

“Eles já foram reativados. A empresa se comprometeu e cumpriu a decisão, então demos ciência ao sindicato para que os funcionários compareçam”, informou a diretoria jurídica da multinacional.

A dirigente do sindicato, Dayse Caetano, disse que, durante reunião, a empresa alegou que não vai pagar as verbas rescisórias daqueles que não quiserem retornar e que também não fará o pagamento do salário ainda em aberto dos que já estão trabalhando.

“Esta situação será explicada em assembleia, ainda em dia a ser confirmado, e submetida aos trabalhadores para que decidam se entraram ou não em greve”, relatou a dirigente.

Sobre os pagamentos dos colaboradores que estão trabalhando, a companhia desmentiu o sindicato e disse que têm sido realizado normalmente. No entanto, as dívidas com os que foram demitidos e reintegrados só poderão ser pagas após a decisão do juiz sobre o pedido de recuperação judicial.