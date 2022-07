Funcionários demitidos do Hospital São Francisco vão à Justiça

Um grupo de 24 ex-funcionários do HSF (Hospital São Francisco), de Americana, entre auxiliares de enfermagem e enfermeiros, começou a procurar a Justiça depois de demissões ocorridas entre junho e julho deste ano. Eles cobram o pagamento de verbas rescisórias, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e seguro-desemprego.

De acordo com uma auxiliar de enfermagem, que falou sob condição de anonimato, ela e os colegas foram desligados sem justificativa. “Quando nos mandaram embora, falaram que era para a gente aguardar que eles entrariam em contato para fazer o acordo. Depois falaram que não pagariam ninguém”, relatou a profissional, que trabalhou por mais de 15 anos no local.

Ainda de acordo com ela, há cerca de 15 dias o departamento de RH (Recursos Humanos) da empresa teria entrado em contato com os colaboradores demitidos e orientado que procurassem advogados porque a empresa não os pagaria.

“Aí as pessoas começaram a procurar os advogados, né? Todo mundo está precisando do dinheiro. O pior é que o hospital falou em uma audiência, já realizada, que nos pagaria em 24 parcelas, sem juros e multas, mas não queremos isso”, disse ela.

Ela acrescentou “Trabalhamos muito durante a pandemia e ficamos sem saber o que está acontecendo. Estamos desesperados.”

SINDICATO. O LIBERAL entrou em contato com o Sinsaúde (Sindicato do Trabalhadores em Saúde), que informou que o departamento jurídico já está cuidando do caso e que “tudo será resolvido”, segundo o presidente da subsede, Carlos Roberto Resende Figueiredo.

O HSF vem sendo questionado desde a última quinta-feira, mas não se manifestou sobre o assunto.