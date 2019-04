Funcionários de supermercado são assaltados na saída do trabalho

Dois funcionários de um supermercado foram assaltados na saída do trabalho na noite desta terça-feira (16) no bairro Jardim Brasil, em Americana. Armado, o suspeito fugiu com o celular e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de uma das vítimas.

O caso ocorreu às 21h33, de acordo com o boletim de ocorrência. Um balconista de 20 anos e uma embaladora de 16 estavam saindo do trabalho, na rua lateral ao supermercado, quando foram abordados pelo assaltante, que tinha uma arma de fogo pequena e prateada.

O homem pegou o celular do balconista, cuja CNH estava dentro da capinha do aparelho. Em seguida, revirou a bolsa da embaladora, mas nada foi subtraído. Havia uma câmera de vigilância no local.

As vítimas relataram que o suspeito era moreno, usava boné de aba reta e trajava moletom, calça e tênis escuros. Ele não foi localizado até a publicação desta matéria.