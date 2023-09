Funcionários da CPFL fazem paralisação em Americana e Sumaré

Trabalhadores de companhia de energia cobram aumentos no salário e em vales; paralisação durou duas horas

Funcionários da CPFL durante paralisação na unidade da Rua Benjamin Constant, em Americana - Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Ao menos 40 funcionários da CPFL Paulista iniciaram uma paralisação na manhã desta segunda-feira (18), em Americana. Os trabalhadores se concentraram na unidade da empresa na Rua Benjamin Constant, no Centro, e pararam as atividades por duas horas. Também houve mobilização em Sumaré.

De acordo com Sidney Mendes, diretor-executivo da CUT (Central Única dos Trabalhadores) de Campinas, não é uma greve, mas, sim, uma mobilização, que deverá se repetir na próxima segunda-feira (25).

O objetivo, segundo ele, é chamar a atenção da empresa para melhorias trabalhistas, como aumento real nos salários (a proposta da CPFL é de 3,94%, baseado na inflação), aumento no valor do vale-refeição e do vale alimentação e aumento na participação nos lucros e resultados (PLR).

“Na alimentação por exemplo, eles estão aplicando aumento abaixo da inflação. Queremos o ganho real do salário também, além é claro da equiparação da PLR, ou seja, quem ganha R$ 3 mil ou R$ 5 mil, que ganhe igual e não baseado em uma porcentagem do salário do funcionário”, cobra Mendes.

As negociações começaram em junho deste ano e, até o momento, não houve acordo, segundo o sindicalista.

Um dos funcionários, que pediu para não ser identificado, afirmou que, além de todas essas demandas, outra reivindicação dos trabalhadores é que a CPFL organize uma escala de plantão aos finais de semana e não deixe os colaboradores de sobreaviso, como acontece atualmente.

O diretor da CUT explicou que aguarda um posicionamento favorável aos trabalhadores e caso não ocorra, há possibilidade de greve.

Procurada pela reportagem, a CPFL ainda não se manifestou.