Valdinei Alves Carneiro deu entrada na unidade com quadro de cirrose; ele faleceu no último domingo

O funcionário público Valdinei Alves Carneiro, 49, morreu na noite deste domingo (3) depois de “fugir” do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Ele deu entrada na unidade de saúde com quadro de cirrose e a família acusa a unidade de saúde de negligência e descaso.

Familiares de Valdinei falam em descaso da equipe do Hospital Municipal de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A irmã de Valdinei, Cláudia de Moura Ribeiro, entrou em contato com o LIBERAL e fez uma série de denúncias. Ela afirma que se o irmão tivesse recebido o atendimento adequado, ainda estaria vivo.

De acordo com ela, o irmão deu entrada no HM no último dia 30, com cirrose e a barriga e pés muito inchados.

Ela contou que Valdinei precisou passar a noite no hospital tomando uma bolsa de sangue e, como estava frio, pediu um cobertor para as enfermeiras, que não o atenderam, alegando que as peças estavam na lavanderia.

Além disso, reclamou do descaso das funcionárias, que segundo ela só ficavam conversando ou no celular. A coberta foi dada ao paciente apenas na troca de plantão.

Emergência

Na quinta (31), ao tomar a segunda bolsa de sangue, as enfermeiras teriam deixado o acesso mais aberto do que o necessário e por isso Valdinei passou mal, teve batimentos cardíacos de até 190 por minuto e precisou passar com um médico na emergência.

Após a situação ser controlada, foi realizado um procedimento para a retirada de líquido da barriga.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sexta (1º), o paciente continuou internado e na manhã de sábado (2), Cláudia foi para visita, mas disseram que não era necessário acompanhante e ela foi embora.

Cerca de duas horas depois, Valdinei ligou para à mãe afirmando que tinha tido alta.

Cláudia retornou ao HM e quando foi ao quarto não encontrou o irmão – ele estava sentado do lado de fora da unidade, apenas de camiseta e cueca. Também não tinha o papel de alta e estava abalado emocionalmente.

Cláudia seguiu para a casa da mãe, no Zanaga, e no caminho Valdinei começou a passar mal, vomitar sangue e ao chegar no imóvel piorou.

Familiares chamaram a ambulância e os socorristas levaram Valdinei de volta ao hospital. Segundo Cláudia, o HM não tinha noção que o paciente tinha deixado o espaço.

Valdinei foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no sábado (2) e por volta das 21 horas de domingo (3), faleceu. A família foi comunicada perto das 23h do mesmo dia.

Agora os familiares pretendem registrar um boletim de ocorrência e aguardam um posicionamento do hospital quanto ao que chamam de descaso e negligência.

Troca de gestão é questionada

Cláudia reclamou que, em sua opinião, após a troca de gerenciamento do HM, que hoje é feito pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, o atendimento piorou de maneira muito – ela já havia usado o hospital em outras oportunidades.

Resposta

A Secretaria de Saúde disse lamentar o falecimento do paciente. De acordo com o hospital, ele possuía um caso clínico complexo, crítico e irreversível, decorrente de doença hepática.

“No período em que o paciente permaneceu internado no HM, as equipes médicas de enfermagem realizaram todas as rotinas e procedimentos inerentes a casos de mesma complexidade e gravidade. Não houve desamparo”, completa.

A pasta ainda pontuou que “até o momento da evasão hospitalar, o quadro de saúde do paciente era estável e ele era mantido sob medicação e aos cuidados da enfermagem. Após a evasão, realizada sem o preenchimento do Termo de Alta a Pedido do Paciente, houve o registro de um boletim de ocorrência na Polícia Civil por parte da instituição.”

Por fim, a secretaria informou que a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes foi notificada para que apure as reclamações e denúncias, tomando todas as providências necessárias e cabíveis dentro do rigor contratual.