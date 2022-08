Fumaça incomoda moradores de Americana

Moradores de Americana reclamaram de fumaça e mal cheiro durante a madrugada desta quarta-feira (3). O incômodo, segundo os bombeiros, ocorre devido as ocorrências de fogo em mato. Foram ao menos oito solicitações em um período de 24 horas.

Foco de fogo na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) atrapalhou a visualização de motoristas – Foto: Paula Nacasaki / O LIBERAL

De acordo com os bombeiros, do início da noite desta terça até a manhã de quarta-feira (3), foram oito chamados de pessoas informando sobre fogo em mato em bairros e pontos normalmente atingidos, como Jardim Boer, Jaguari, Carioba, Vila Dainese, Gruta Dainese e região do pós-Anhanguera. Apesar do desconforto no ar, não houve nenhum incêndio de grandes proporções.

Ainda segundo a companhia, devido ao tempo seco dos últimos dias, a fumaça não consegue se dissipar, devido a inversão térmica.

“Normalmente o fogo em vegetação quando é extinto, gera muita fumaça e devido a baixa umidade do ar e também no início da noite, acontece a inversão térmica, onde a fumaça não consegue subir. Desse modo acaba gerando o incômodo da fumaça por muito tempo”, afirmou o cabo dos bombeiros, Rodrigo Izidoro da Silva.

Inversão térmica impede a fumaça de se dissipar – Foto:

O morador do Jardim Brasil Davi Oliveira relatou a reportagem que ele e a sua filha de dois meses passaram mal durante a noite por conta da fumaça.

“O nariz da minha filha entupiu, vamos ter de levar ela no hospital, eu estou com dor no pulmão, era muita fumaça mesmo”, contou Davi.

Segundo ele, muitos vizinhos também acordaram de madrugada sem entender o que estava acontecendo.

Jeceia Mirian Pivovar é moradora do Antônio Zanaga e relatou ao LIBERAL que por conta da fumaça, por volta de 3h, a sua sogra que tem bronquite acordou com falta de ar, agravando ainda mais o problema respiratório. Eles ligaram o ventilador para dissipar o poluente.

Outra pessoa que sofreu com a situação narrada foi o morador da Chácara Letônia Gustavo Nascimento Leite. Ele relatou que a paisagem estava repleta de fumaça e com cheiro muito forte. No seu condomínio circularam diversas imagens de pontos com fumaça. Nesta quarta, no período da manhã, a visualização ainda estava comprometida na região, segundo relato.

No inverno, por conta do tempo seco, as ocorrências de focos de incêndio em vegetação aumentam consideravelmente e por isso a população pode fazer denúncias por meio dos números 193, do Corpo de Bombeiros, e 153, da Gama (Guarda Municipal de Americana).